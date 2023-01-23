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Сили оборони Таврійського напрямку вразили ворожий катер під час спроби висадки ДРГ, - Братчук

Окупанти привласнили цивільний катер і облаштували його для військових цілей.

Сили оборони Таврійського напрямку вразили ворожий катер під час спроби висадки ДРГ, - Братчук
Сергій Братчук
Фото: Анна Стешенко

Сили оборони Таврійського напрямку вразили легкомоторний катер російських окупантів.

Про це повідомив у Telegram речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Під час спроьби ворожої ДРГ висадитися на один з так званих Потемкінських островів на Дніпрі, Сили оборони вразили легкомоторний цивільний катер, який окупанти привласнили і облаштували для військових цілей", - написав він.

Інші подробиці поки не повідомляються.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу Росія втратила ще 720 окупантів, пʼять танків і один катер.

Протягом доби ворог завдав чотирьох ракетних та п'ять авіаційних ударів, а такж, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських ударів з використанням ракет наземного, морського та повітряного базування і “дронів-камікадзе” залишається по всій Україні.

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