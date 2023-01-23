За масовою розсилкою листів із вибухівкою можуть стояти російська розвідка і ультраправі терористи, – NYT

Американські та європейські посадовці вважають, що за масовою розсилкою листів із вибухівкою, яке відбулося цієї осені, може стояти російське ультраправе угруповання, що виконало це за вказівкою воєнної розвідки РФ. Про це пише New York Times із посиланням на офіційних співрозмовників.

Іспанські та іноземні слідчі з’ясовували, хто наприкінці листопада та на початку грудня надіслав шість листів-бомб на адреси переважно в Мадриді, включаючи офіційну резиденцію прем’єр-міністра Педро Санчеса, яка також є його офісом; посольства США та України; та Міністерство оборони. Ніхто не загинув під час атак, але від вибуху одного з пакетів постраждав співробітник посольства України.

За словами офіційних осіб, останніми тижнями слідчі зосередилися на "Російському імперському русі", радикальному угрупованні, яке має членів і спільників по всій Європі та центри військової підготовки в Санкт-Петербурзі. Вони додали, що група, яку Державний департамент США визнав глобальною терористичною організацією, ймовірно, має зв’язки з російськими спецслужбами. Важливі члени угруповання перебували в Іспанії, і поліція там відстежила її зв’язки з ультраправими іспанськими організаціями.

Представники США кажуть, що російські офіцери, які керували кампанією, мали намір застати європейські уряди зненацька та, можливо, перевіряли проксі-групи на випадок, якщо Москва вирішить ескалувати конфлікт.

"Очевидною метою акції було сигналізувати про те, що Росія та її ставленики можуть здійснити терористичні удари по всій Європі, включно з столицями держав-членів Організації Північноатлантичного договору, яка допомагає захищати Україну від вторгнення Росії", – зазначила газета з посиланням на офіційні особи США, які говорили на умовах анонімності через делікатність навколо розслідування.

Іспанія є членом альянсу і надає Україні військову та гуманітарну допомогу, а також дипломатичну підтримку.

Немає жодних ознак того, що Москва готова брати участь у широкомасштабних таємних атаках або диверсіях у Європі, які, на думку російських офіційних осіб, можуть спровокувати відповідь з боку НАТО та, потенційно, дорогий ширший конфлікт, за словами офіційних осіб із США та країн-союзників.

Нагадаємо, 30 листопада в посольстві України і Іспанії при відкритті адресованого послу листа пролунав вибух. Пакунок вибухнув у руках співробітника амбасади, який перевіряв його вміст.

Після цього в Іспанії виявили ще декілька листів із вибуховою речовиною, що були відправлені, зокрема, на адресу міністерства оборони і оборонного підприємства, зброю якого Мадрид постачав українцям. За попередньою оцінкою іспанських правоохоронців, матеріал, ймовірно, мав на меті спричинити раптове полумʼя, а не вибухи.

На початку грудня листи з погрозами отримали інші дипломатичні установи. Посилки були закривавлені. По 7 грудня було виявлено 31 випадок в 15 країнах: Австрія (1), Ватикан (1), Данія (1), Іспанія (5), Італія (4), Казахстан (1), Нідерланди (1), Польща (6), Португалія (2), Румунія (2), США (1), Угорщина (2), Франція (1), Хорватія (1), Чехія (2). По 12 грудня їх було вже 33.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що зазвичай відправлення відбувалося із поштових відділень, які не були обладнані системами відеоспостереження. Зловмисники також вживали заходів, аби не залишити на пакунках слідів своїх ДНК.