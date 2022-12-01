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Премʼєр-міністр Іспанії також отримав лист із вибухівкою

Він отримав його ще 24 листопада. 

Премʼєр-міністр Іспанії також отримав лист із вибухівкою
Фото: EPA/UPG

Іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес також отримав лист із вибухівкою, подібно до тих, що були відправлені послу України, іспанській збройній компанії та базі ВПС. Лист до Санчеса було отримано ще 24 листопада, пише POLITICO

Його знешкодили працівники служби безпеки премʼєра. 

Міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомило, що наразі надіслано чотири конверти з "піротехнічним матеріалом". Один вибух стався в середу в посольстві України в Мадриді, поранивши співробітника.

У заяві міністерства внутрішніх справ зазначено, що бомбовий лист Санчесу було доставлено звичайною поштою і "за своїми характеристиками та вмістом був подібний до тих, які отримали українське посольство в Мадриді, компанія Instalaza в Сарагосі та авіабаза Торрехон". 

Нагадаємо, внаслідок вибуху пакунку в посольстві України в Іспанії було легко поранено співробітника. Він був госпіталізований, але його виписали. 

Ще два пакунки надіслали супутниковому центру ЄС, розташованому на базі військово-повітряних сил біля Мадрида та виробнику зброї Instalaza в Сарагосі на північному сході Іспанії. 

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