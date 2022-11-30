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У посольстві України в Мадриді пролунав вибух: вибухівка здетонувала у момент відкривання листа

Поранено одну людину. 

У посольстві України в Мадриді пролунав вибух: вибухівка здетонувала у момент відкривання листа
Фото: eldia.es

У посольстві України в Мадриді пролунав вибух. Поранено одну людину, пише Reuters із посиланням на місцеву поліцію. 

Вибух пролунав у момент відкриття працівником посольства листа. Працівник установи отримав поранення і госпіталізований. 

За даними поліції, поранення – легкі. 

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у фейсбук, що конверт вибухнув у руках у коменданта. Лист був відправлений на адресу посольства. 

"Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає", – зазначив він.

Інші співробітники не постраждали.

У звʼязку з інцидентом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив перевірити безпеку українських посольств. Він також звернувся до його іспанського колеги вжити термінових заходів задля розслідування нападу на українську дипустанову. На місці вже працюють іспанські правоохоронці та піротехнічна служби. Міністр також наголосив, що хто би не стояв за організацією цього вибуху, їм не вдасться залякати українських дипломатів чи зупинити їхню щоденну роботу над зміцненням України та протидією російській агресії.

Нагадаємо, в жовтні посольство України в Чехії облили червоною фарбою. 

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