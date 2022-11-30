Уночі росіяни обстріляли ракетами газорозподільчий пункт у Запорізькій області, без газу лишилися три вулиці.

Про це повідомляє у Telegram голова запорізької ОВА Олександр Старух.

“Цієї ночі російські потвори знову вдарили по мирних землях нашої області. В одному з населених пунктів Запорізького району в результаті влучання ракети (ймовірно С-300) пошкоджено газорозподільчий пункт, в наслідок чого виникла пожежа. Її швидко ліквідували, але без газу залишилось три вулиці”, – поінформував очільник ОВА.

Фото: ОП

Старух додав, що загиблих і поранених немає.

Нагадаємо, СБУ затримала російського коригувальника, завдяки якому обстрілювали Запорізьку інфраструктуру.