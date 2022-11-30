В ISW вважають, що загрози неминучого оточення Бахмута немає

Російські війська досягли незначного прогресу на південний схід від міста.

29 листопада російські війська досягли незначних успіхів у районі Бахмута.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні дані показують, що російські війська досягли незначного прогресу на південний схід від міста.

В ISW додають, що деякі російські блогери зробили необґрунтовані заяви про те, що російські війська прорвали українську лінію оборони на південь від Бахмута вздовж шосе T0513, щоб просунутися до міста Часів Яр. Це б перерізало одну з двох основних українських наземних комунікацій до Бахмута.

“Навряд чи російські війська просувались у такому темпі, як стверджували російські джерела... Такі заяви, ймовірно, є частиною триваючої російської інформаційної операції та є передчасними”, – зазначено у повідомленні.

В ISW далі вважають, що загрози неминучого оточення Бахмута немає.

Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що Бахмут залишається епіцентром головної битви за Україну. Ворог завдає там 180-200 артилерійських ударів за добу.