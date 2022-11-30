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США дають Україні обладнання для підтримки електромереж на $53 млн

Допомога включатиме розподільні трансформатори, автоматичні вимикачі, розрядники перенапруги.

США дають Україні обладнання для підтримки електромереж на $53 млн
Фото: medium.com

Уряд Сполучених Штатів Америки надасть Україні критично важливе обладнання для електромереж на понад 53 мільйони долари.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив 29 березня на полях міністерської зустрічі НАТО в Бухаресті. 

“Це обладнання буде оперативно доставлено в Україну в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити зиму”, – йдеться на сайті Держдепартаменту

Пакет включатиме розподільні трансформатори, автоматичні вимикачі, розрядники перенапруги, роз’єднувачі, транспортні засоби тощо.

Ця нова допомога є додатком до 55 мільйонів доларів на екстрену підтримку енергетиків – для придбання генераторів та іншого обладнання.

“Ми продовжуватимемо шукати додаткову підтримку з боку союзників і партнерів, а також допомагаємо розробити довгострокові рішення для відновлення та ремонту мережі, щоб допомогти Україні побудувати енергетичну систему, відокремлену від російської”, – йдеться у повідомленні.

З початку війни Адміністрація Джо Байдена надала Україні майже 32 мільярди доларів допомоги, зокрема 145 мільйонів доларів на допомогу у відновленні, підтримці та зміцненні енергетичного сектору України в умовах російських обстрілів.

З 2014 року Сполучені Штати надали понад 160 мільйонів доларів на технічну підтримку для зміцнення енергетичної безпеки України, зокрема для зміцнення взаємозв’язку з ЄС, збільшення диверсифікації енергопостачання та сприяння інвестиціям у енергоефективність, відновлювані джерела енергії та чисті енергетичні технології та інновації.

Нагадаємо, що Росія цілеспрямовано бʼє по українській інфраструктурі з 10 жовтня. Кожен з ударів призводив до відключень електроенергії – різних за масштабами. Після початку опалювального сезону удари призводили і до перебоїв із постачанням тепла.

Останнього удару росіяни завдали 23 листопада. Українське військово-політичне керівництво попередило, що цього тижня ворог може вчинити нову атаку, тож слід бути обачними і дотримуватися правил повітряної тривоги. 

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