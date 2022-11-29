​На Херсонщині відновлюють електрику та ремонтують насосну станцію, - Хлань

На Херсонщині відновлюють електрику та ремонтують насосну станцію. Однак, рсійські окупанти постійно обстрілюють Херсон та населені пункти на узбережжі. Через це населенню рекомендують евакуюватися потягом до Хмельницького.

Про це на брифінгу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає кореспондент LB.ua.

"Окупанти продовжують обстріли міста Херсон та правобережної частини, обстрілюють усі населені пункти вздовж річки Дніпро… Окупанти застосовують не лише залпові системи вогню, а й міномети, зважаючи на те, що відстань між річкою не є значною. Використовують пересувні мінометні установки, ведуть свої злочинні обстріли. На щастя, за останню добу немає жертв та постраждалих", - заявив він.

За його словами, здебільшого удари наносяться по критичній інфраструктурі. Зараз підключені до світла лише 20% абонентів у Херсоні. Він нагадав, що окупанти знову зруйнували насосну станцію, що постачала воду до Миколаєва. Наразі тривають роботи по її відновленню. Надалі постане питання про захист цієї станції, оскільки окупанти продовжують нищити вже відновлені об’єкти.

"Знову були удари по лінії електропередач, яку відновили. Але окупанти невпинно намагаються її зруйнувати. Тому зараз працюють бригади обленерго, щоб відновити електропостачання міста Херсон. Оскільки електрика до цього вже почала з’являтися в деяких районах міста. Зараз забезпечена електрикою критична інфраструктура, хоча не вся. Лікарні отримали отримали електропостачання. На жаль, поки не вдається подати повністю воду. Почав з’являтися мережевий інтернет, однак не по всьому місту. В деяких мікрорайонах міста він є. Тобто можна сказати, що життя відновлюється. Попри постійні обстріли окупантів", - додав він.

Разом з тим, враховуючи постійну небезпеку, пропонуються маршрути евакуації для населення.

"Наразі - потягом до Хмельницького. Щоденно такий потяг відправляється. Зараз організовуються та готуються додаткові вагони цього потягу. Також триває евакуація автобусними маршрутами. Також долучаються благодійні організації, що влаштовують евакуаційні тури. Всім, хто погоджується на евакуацію, допомагає держава. Одноразова допомога складає 2 тис. грн, а непрацездатному населенню — 3 тис. Ми розуміємо, що це дуже мало сума. Але, враховуючи небезпеку у місті Херсон та в населених пунктах на узбережжі, краще скористатися евакуацією. Ті, хто категорично відмовляється від евакуації, ми їм радимо бути обережними. Поки що з сигналами повітряної тривоги ситуація не відпрацьована, бо час від обстрілів та прильотів доволі малий. Тому краще бути вкрай обережними та знаходитися неподалік сховищ", - закликав він.

Нагадаємо, росіяни 54 рази за добу обстріляли Херсонщину, є загиблі і поранені.