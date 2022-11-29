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Виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні

Дефіцит потужності наразі складає 30%. 

Виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні
Фото: EPA/UPG

Станом на 11 годину ранку 29 листопада виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності наразі складає 30%.

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що зростання дефіциту потужності викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, які відбулися у понеділок зранку, а також подальшим зростанням споживанням через погіршення погодних умов.

"Наголошуємо, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни. Звертаємо увагу, що «Укренерго» доводить до операторів систем розподілу (обленерго) ліміти споживання по кожній області, перевищувати які не можна", - йдеться в повідомленні.

Графіки відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго. При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами.

Нагадаємо, вранці "Київські електромережі" повідомили, що повернули відключення за графіками. Стабілізаційні відключення не діяли після російського масованого удару 23 листопада – до ранку вівторка в Києві були екстрені вимкнення.

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