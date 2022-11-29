Станом на 11 годину ранку 29 листопада виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності наразі складає 30%.

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що зростання дефіциту потужності викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, які відбулися у понеділок зранку, а також подальшим зростанням споживанням через погіршення погодних умов.

"Наголошуємо, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни. Звертаємо увагу, що «Укренерго» доводить до операторів систем розподілу (обленерго) ліміти споживання по кожній області, перевищувати які не можна", - йдеться в повідомленні.

Графіки відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго. При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами.

Нагадаємо, вранці "Київські електромережі" повідомили, що повернули відключення за графіками. Стабілізаційні відключення не діяли після російського масованого удару 23 листопада – до ранку вівторка в Києві були екстрені вимкнення.