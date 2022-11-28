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Запас їжі, води та засоби зв'язку – ЦСК дав поради на випадок нової масованої атаки росіян

Насамперед слід дотримуватися правил повітряної тривоги. 

Запас їжі, води та засоби зв'язку – ЦСК дав поради на випадок нової масованої атаки росіян
Фото: Вінницька ОДА

Росіяни готуються до нової ракетної атаки на Україну. Опубліковано інфографіку з порадами, як подбати про свою безпеку.

Про це йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки та графічних матеріалах від SPRAVDI.

"Під час повітряних тривог не нехтуйте безпекою та прямуйте в укриття!" - закликають в матеріалі.

Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Інші поради від Центру стратегічних комунікацій та SPRAVDI:

• Що робити, якщо відсутній мобільний зв'язок;

• Як підключитись до іншого мобільного оператора;

• Основні правила поведінки в укритті.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що понад 150 киян загинули через ракетні чи бомбові удари Росії. Було пошкоджено чи зруйновано понад 350 житлових будинків.

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