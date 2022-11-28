Дніпропетровщина підготувала план реагування на випадок блекауту, - Лукашук

Наразі на Дніпропетровщині продовжують діяти аварійні відключення, оскільки Укренерго повідомило про дефіцит електроенергії у системі понад 27%.

Про це на брифінгу повідомив голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника ради оборони Дніпропетровської області Микола Лукашук, передає кореспондент LB.ua.

«Ще декілька тижнів назад ми провели велику нараду військової адміністрації разом із представниками органів місцевого самоврядування, мерами, депутатським корпусом та усіма службами, що відповідають за критичну інфраструктуру: воду, газопостачання, електрику. Були розроблені механізми на випадок, якщо буде блекаут… Пропрацьовані заходи: що та як робити», - заявив він.

Сьогодні також відбувалося засідання оперативного штабу області. Щодня відкриваються нові «Пункти незламності» для обігріву людей. Оскільки вірогідно, що централізоване опалення у разі нових масованих ракетних обстрілів буде відсутнє.

Він підкреслив, що вже є план забезпечення зв’язком органів влади у разі, коли не будуть працювати мобільні оператори. Також підготовлені плани підвозу води.

«Щоб навіть під час блекауту усі були зі зв’язком та кожен розумів, що необхідно робити», - сказав Лукашук.

Він наголосив, що останній тиждень усі обласні та місцеві лікарні продовжували працювати на генераторах. Хоча у деяких громадах світла не було понад 60 годин, майже 3 доби.

«Деякі лінії будувалися у різні часи… Наразі діють аварійні відключення, бо Укренерго повідомило про дефіцит у системі понад 27%. Тому для області надійшли ліміти. Фактично у нас дуже велика кількість громад залишається без світла», - додав він.

Нагадаємо, вчора росіяни вдарили «Градами» по двох громадах Дніпропетровщини.