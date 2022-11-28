Співробітники СБУ та Нацполіції знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів під час безпекових заходів на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП).

Зокрема, СБУ виявила літературу, у якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність. У текстах також, навпаки, наголошується, що це нібито штучно створена держава, йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

Також СБУ знайшла брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Більшість літератури – авторства російських діячів, видана в російських друкарнях.

"Крім того, СБУ вивчає походження зразків символіки «великого войска Донского», яку виявили в одному з підсобних приміщень Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП). Зокрема, йдеться про шеврони цього незаконного збройного формування, яке у 2014 році допомогло рашистам окупувати частину Донецької та Луганської областей", – зазначили в СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Знайдені речові докази є підставою для відкриття двох кримінальних проваджень за 161 статтею Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Наразі всі вони направлені на відповідні незалежні експертизи.

За результатами цих досліджень будуть вживатися подальші процесуальні дії.

СБУ наголосила, що дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

Нагадаємо, що минулого тижня співробітники СБУ провели контрзаходи на території приміщення УПЦ (МП) на Буковині. Виявили методички з Москви, російське громадянство у керівництва єпархії та посвідчення окупантів. Крім того, за даними джерел, під час обшуку співробітники СБУ заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Архімандрита Никиту з 17-річним хлопцем, що співає в місцевому хорі. 23 листопада архімандрита Никиту синод УПЦ обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії – замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до Росії.

27 листопада слідчі провели обшуки в Івано-Франківській єпархії УПЦ МП. В СБУ повідомили, що усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку "руского міра", а також для недопущення використання приміщень УПЦ МП для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо і убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

Це – не єдині випадки, коли правоохоронці під час обшуків на обʼєктах УПЦ (МП) знайшли антиукраїнські матеріали. 22 листопада слідчі дії відбулися на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині.

На території Києво-Печерської Лаври знайшли 32-річного українця, який може бути причетний до протиправної діяльності проросійського інформаційного агентства "Антван". Також знайшли проросійську літературу. Її використовують під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди "русского міра" і готівку на загальну суму понад 2 млн грн, понад $100 тис. доларів та декілька тисяч російських рублів.

На території Сарненської єпархії УПЦ в Рівненській області знайшли пропагандистські матеріали.

До того, 18 листопада, СБУ повідомила про нові підозри митрополиту УПЦ МП у Вінницькій області Іонафану. Очільник єпархії підготував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію східних та південних районів України. Крім того, у своїх "агітках" він закликав до захоплення державної влади і порушення меж кордону нашої країни.

Загалом він підозрюється зразу за кількома статтями: щодо дискрімнації, щодо виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, щодо розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу і щодо розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України.

Ще раніше, 13 листопада, в одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір".

24 листопада, після скандалу з піснеспівами про "звон пливьот над Росією", терміново призначили засідання Синоду. Очікувалося, що на ньому будуть прийняті рішення, які покращать ситуацію. Але керівництво московської церкви ситуацію тільки погіршило. Докладніше читайте в матеріалі шеф-редактора LB.ua "УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі".