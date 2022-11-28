Юрій Макаров: «Російська культура ― як горила в зоопарку. Вона здається цікавою, але ти не готовий прибрати стіну між вами»
Юрій Макаров: «Російська культура ― як горила в зоопарку. Вона здається цікавою, але ти не готовий прибрати стіну між вами»
1220 тіл у мішках: хто відповідатиме за незаконні поховання в Харкові?
1220 тіл у мішках: хто відповідатиме за незаконні поховання в Харкові?
Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
У Маріуполі окупанти зносять будинки у центрі міста
У Маріуполі окупанти зносять будинки у центрі міста
Смерть полковника Макея
Смерть полковника Макея
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
ЗРК Hawk не старіші, ніж С-300, але вони були модернізовані, - Ігнат
ЗРК Hawk не старіші, ніж С-300, але вони були модернізовані, - Ігнат
ГоловнаСуспільствоВійна

​За тиждень росіяни 400 разів обстріляли Запорізьку область

За останню добу зафіксовано 88 обстрілів. 

​За тиждень росіяни 400 разів обстріляли Запорізьку область
Олександр Старух
Фото: скріншот відео

За минулий тиждень російські військові понад 400 разів обстріляли Запорізьку область.

Про це повідомив в Медіацентрі Україна начальник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"За тиждень більше чотирьохсот обстрілів було, і більше половини з них – по цивільній інфраструктурі", – сказав Старух.

За його словами, за останню добу зафіксовано 88 обстрілів у 17 громадах, постраждалих немає. Водночас за останній тиждень унаслідок ворожих атак в області загинуло три людини і ще шестеро дістали поранення.

Старух додав, що з огляду на ситуацію щодня здійснюється організована евакуація 700-800 людей із неокупованих територій на Західну Україну, Центральну, в більш безпечні регіони.

 

При цьому, за його словами, виїзд людей із тимчасово окупованих Росією територій залишається ускладненим. Так, учора залишити контрольовану загарбниками частину області вдалося 29 людям. За тиждень виїхати вдалося 438 людям.

Нагадаємо, поліція Запорізької області зібрала докази 19 ударів, завданих 22 листопада російською армією.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також