​За тиждень росіяни 400 разів обстріляли Запорізьку область

За минулий тиждень російські військові понад 400 разів обстріляли Запорізьку область.

Про це повідомив в Медіацентрі Україна начальник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"За тиждень більше чотирьохсот обстрілів було, і більше половини з них – по цивільній інфраструктурі", – сказав Старух.

За його словами, за останню добу зафіксовано 88 обстрілів у 17 громадах, постраждалих немає. Водночас за останній тиждень унаслідок ворожих атак в області загинуло три людини і ще шестеро дістали поранення.

Старух додав, що з огляду на ситуацію щодня здійснюється організована евакуація 700-800 людей із неокупованих територій на Західну Україну, Центральну, в більш безпечні регіони.

При цьому, за його словами, виїзд людей із тимчасово окупованих Росією територій залишається ускладненим. Так, учора залишити контрольовану загарбниками частину області вдалося 29 людям. За тиждень виїхати вдалося 438 людям.

Нагадаємо, поліція Запорізької області зібрала докази 19 ударів, завданих 22 листопада російською армією.