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Херсон лишається вразливим до більшості артилерійських систем ворога, – МО Британії

Переважно росіяни стріляють по місту "Градами". 

Херсон лишається вразливим до більшості артилерійських систем ворога, – МО Британії
Херсон
Фото: EPA/UPG

Херсон лишається вразливим до більшості артилерійських систем росіян, встановлених на лівому березі річки Дніпро. 

Лише за 24 листопада від російських обстрілів загинули 10 людей. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії. 

За оцінкою британських фахівців, значна частина шкоди, ймовірно, завдана Херсону через використання Росією реактивних систем залпового вогню, переважно систем БМ-21 "Град".

Нагадаємо, влада закликає херсонців тимчасово виїхати до безпечніших регіонів. Зокрема, це можна зробити поїздом. 

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