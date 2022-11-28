Херсон лишається вразливим до більшості артилерійських систем ворога, – МО Британії

Херсон лишається вразливим до більшості артилерійських систем росіян, встановлених на лівому березі річки Дніпро.

Лише за 24 листопада від російських обстрілів загинули 10 людей. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

За оцінкою британських фахівців, значна частина шкоди, ймовірно, завдана Херсону через використання Росією реактивних систем залпового вогню, переважно систем БМ-21 "Град".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 November 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YurfEk2Bth — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 28, 2022

Нагадаємо, влада закликає херсонців тимчасово виїхати до безпечніших регіонів. Зокрема, це можна зробити поїздом.