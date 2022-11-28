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За добу ЗСУ знищили ще 590 російських окупантів

Загальні втрати ворога вже досягли близько 87 900 осіб.

За добу ЗСУ знищили ще 590 російських окупантів
Фото: надано автором

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 590 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 87 900 солдат.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.11 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько/ about 87900 (+590) осіб ліквідовано;
  • танків – 2908 (+3);
  • бойових броньованих машин – 5861 (+5);
  • артилерійських систем – 1899 (+2);
  • РСЗВ – 395 (+0);
  • засоби ППО – 209 (+0);
  • літаків – 278 (+0);
  • гелікоптерів – 261 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0);
  • крилаті ракети – 531 (+0);
  • кораблі/катери – 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4416 (+4);
  • спеціальна техніка – 163 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, на Донеччині прикордонники знищили спостережний пункт окупантів.

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