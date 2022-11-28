​Під час відключень світла на Київщині рівень злочинності знизився, – Нєбитов

Під час масових відключень світла на Київщині було вдвічі збільшено кількість патрулів поліції, завдяки чому порівняно з минулими періодами злочинність зменшилася.

Про це розповів голова поліції Київщини Андрій Нєбитов заявив в ефірі телемарафону, передає Цензор.net.

"Ми вдвічі збільшили патрулі на території Київської області, таке ж саме завдання голова Нацполіції Ігор Клименко дав усім регіонам. Тому завдяки підвищенню сил безпеки ми не спостерігаємо зміни криміногенної ситуації і збільшення крадіжок. Якщо порівнювати з минулими періодами, крадіжок навіть стало менше на 15% на території Київської області, з помешкань – на 40%. І загальна злочинність стала менше на 5%. Вважаю, це за рахунок збільшення сил безпеки на території Київської області", – зазначив Нєбитов.

Водночас, за його словами, під час відключень світла збільшилася кількість ДТП.

"Не всі люди дослухаються до наших порад – ходити у світлому одязі й зі світловідбивачем. Переходите ви пішохідний перехід – включіть ліхтарик на телефоні, щоб вас було видно", – порадив він.

Нэбитов також додав, що "трохи збільшилася" кількість звернень щодо домашнього насильства.

Нагадаємо, після російських обстрілів ситуація в енергосистемі України лишається надзвичайно складною, тому по всій країні, в тому числі в Києві, продовжують застосовуватись екстрені відключення електроенергії.