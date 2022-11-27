Окупанти готуються перекинути окремі підрозділи із Білорусі до України, - Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Росіяни готуються перекинути окремі підрозділи своїх військ із Білорусі на окуповані території України.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується посилення угруповання військ противника, що діє на тимчасово окупованій та тимчасово зайнятих територіях України за рахунок перекидання окремих підрозділів з території Республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей", - йдеться у повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України, надає свою територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів. Підрозділи білоруських сил спеціальних операцій, які входять до складу регіонального угруповання військ так званої Союзної держави РФ та Білорусі, залучені до посилення ділянки державного кордону, уточнили у Генштабі.

Нагадаємо, що за даними ГУР Міноборони, інформація про нібито плани ворога атакувати Україну військами РФ та Білорусі з боку північних кордонів України наприкінці листопада не відповідає дійсності.