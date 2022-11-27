Є ознаки, що окупанти готуються піти з території ЗАЕС, - Енергоатом

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що вони бачать ознаки того, що військові армії РФ, можливо, готуються залишити територію Запорізької АЕС.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua.

"В останні тижні ми отримуємо фактично інформацію, що з’явилися ознаки того, що вони, можливо, збираються покинути ЗАЕС. По-перше, дуже багато стало з’являтися публікацій у російській пресі про те, що ЗАЕС, можливо, варто би залишити, можливо, її варто передати МАГАТЕ під контроль. Таке, знаєте, враження, що вони збирають валізи і що вони крадуть все, що можуть знайти", - зазначив Костін.

Очільник "Енергоатома" також додав, що російські військові "напхали на майданчик ЗАЕС усе, що могли, – і військову техніку, і свій персонал, вантажівки, ймовірно, зі зброєю та вибухівкою" і замінували територію станції.

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують тиск на працівників Запорізької атомної станції. За наявною інформацією, окремих працівників, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, не допускають до робочих місць.

А за словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, "наразі видно прогрес у створенні зони фізичної та ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС".