На Херсонщині відновили 65 станцій мобільного зв'язку

Над відновленням електропостачання в області наразі працюють 25 бригад.

Фахівці операторів мобільного зв'язку за минулу добу відновили роботу двох базових станцій у Херсонській області.

Про це повідомив у Телеграм голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"На Херсонщині фахівці операторів мобільного зв’язку відновили роботу ще двох базових станцій: "Київстар" – у Суворовському районі Херсона, Vodafone – у Тягинці. Нині в області відновлено 62 базові та три пересувні станції мобільного зв’язку", - написав Янушевич.

За його словами, над відновленням електропостачання в Херсонській області наразі працюють 25 бригад, до складу яких входять 147 робітників і 56 одиниць техніки.

"За минулу добу бригади працювали на лініях, що живлять Високопілля, Велику Олександрівку, Нововоронцовку й Тополине. Розпочато підключення до електропостачання Херсона", - зазначив голова ОВА.

Він уточнив, що станом на кінець учорашнього дня фахівці "Херсонобленерго" підключили підстанцію ХМПЗ, подано електропостачання на очисні споруди.

Крім того, електропостачання частково відновили в мікрорайонах міста: Таврійському, Північному та Житлоселищі.

"Херсонгаз" відновив газопостачання у Високопіллі. Тривають роботи з підключення абонентів у населених пунктах Мала Олександрівка та Велика Олександрівка", - наголосив Янушевич.

Нагадаємо, що попри російський обстріл 27 листопада херсонським енергетикам вдалося відремонтувати пошкодження і відновити подачу електроенергії на окремі об'єкти у місті.