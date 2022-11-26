Окупанти не пускають на робочі місця деяких працівників ЗАЕС

Російські загарбники продовжують тиск на працівників Запорізької атомної станції.

Про це в Телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"За наявною інформацією, окремих працівників, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, не допускають до робочих місць", - йдеться у дописі.

Раніше в ОВА повідомляли, що окупанти не дають можливості запустити енергоблоки, щоб забезпечити потреби ЗАЕС та дати тепло для Енергодара. Ворог продовжує обстрілювати станцію, в аварійному режимі вмикались генератори. В ОВА запевнили, що без передачі ЗАЕС під контроль НАЕК “Енергоатом” та МАГАТЕ ядерна загроза не зникне.

Нагадаємо, що за словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, "наразі видно прогрес у створенні зони фізичної та ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС".

Експертна група Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 21 листопада оцінила ступінь збитків від інтенсивних обстрілів ЗАЕС під час минулих вихідних.