"Краще вже не піклуйтеся про нас". Переселенці отримали від ЮНІСЕФ і Мінреінтеграції браковані дитячі речі. Як це пояснюють
"Краще вже не піклуйтеся про нас". Переселенці отримали від ЮНІСЕФ і Мінреінтеграції браковані дитячі речі. Як це пояснюють
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
​Путіну нічого сказати росіянам. І це початок його кінця
​Путіну нічого сказати росіянам. І це початок його кінця
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Шалені продажі. Що відбувається з російською нафтою?
Шалені продажі. Що відбувається з російською нафтою?
Перехоплення ГУР: окупанти розстріляли 28 ромів за те, що ті отруїли роту росіян горілкою
Перехоплення ГУР: окупанти розстріляли 28 ромів за те, що ті отруїли роту росіян горілкою
У Херсоні знову лунають вибухи
У Херсоні знову лунають вибухи
Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
Закрити небо. Як Україна переходить на ППО західного зразка
Закрити небо. Як Україна переходить на ППО західного зразка
ГоловнаСуспільствоВійна

За вчора Росія втратила ще 560 окупантів, – Генштаб

Оборонці знищили також два танки. 

Фото: Генштаб

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 26 листопада орієнтовно склали 86 710 осіб. За минулу добу захисники ліквідували 560 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук. Інші втрати:

  • танків – 2901 (+2)
  • бойових броньованих машин – 5848 (+4)
  • артилерійських систем – 1896 (+1)
  • РСЗВ – 395 (+0)
  • засоби ППО – 209 (+0)
  • літаків – 278 (+0)
  • гелікоптерів – 261 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1554 (+1)
  • крилаті ракети – 531 (+0)
  • кораблі/катери – 16 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4406 (+2)
  • спеціальна техніка – 163 (+0).

Нагадаємо, вчора в Мелітополі захисники знищили склад окупантів. Детонація ворожих боєприпасів тривала декілька годин. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також