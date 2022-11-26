За вчора Росія втратила ще 560 окупантів, – Генштаб

Оборонці знищили також два танки.

Фото: Генштаб

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 26 листопада орієнтовно склали 86 710 осіб. За минулу добу захисники ліквідували 560 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук. Інші втрати:

танків – 2901 (+2)

бойових броньованих машин – 5848 (+4)

артилерійських систем – 1896 (+1)

РСЗВ – 395 (+0)

засоби ППО – 209 (+0)

літаків – 278 (+0)

гелікоптерів – 261 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1554 (+1)

крилаті ракети – 531 (+0)

кораблі/катери – 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4406 (+2)

спеціальна техніка – 163 (+0).

Нагадаємо, вчора в Мелітополі захисники знищили склад окупантів. Детонація ворожих боєприпасів тривала декілька годин.