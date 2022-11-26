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Росія, схоже, почала стріляти старими ракетами, з яких зняли ядерні боєголовки, – МО Британії

Метою цієї імпровізації може бути відволікання уваги ППО. 

Росія, схоже, почала стріляти старими ракетами, з яких зняли ядерні боєголовки, – МО Британії
Ілюстративне фото
Фото: slovoidilo.ua

Росія, ймовірно, почала стріляти по українцях старими крилатими ракетами, з яких познімали ядерні боєголовки. Зображення з відкритих джерел свідчать про уламки збитої ракети повітряного класу AS-15 KENT (Х-55).

Ці ракети були розроблені в 1980-х як системи доставки ядерного заряду. Зараз росіяни, ймовірно, замінили ядерну боєголовку на баласт, йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії в твіттері. 

"Незважаючи на те, що така інертна система все одно завдасть певної шкоди через кінетичну енергію ракети та будь-яке невитрачене паливо, вона навряд чи зможе досягти надійного ефекту проти намічених цілей", – вважають британські військові. 

Вони додали, що Росія може використовувати ці ракети як приманки, аби на них реагувала система ППО. Британці наголосили, що незалежно від мети Росії, така імпровізація свідчить про рівень виснаження російських запасів. 

Нагадаємо, за оцінкою Міноборони України, в окупантів залишалося лише 119 "Іскандерів" із 900, що були на початок повномасштабної агресії РФ, і ще 48 виготовлених за цей період (13%), 347 (74%) 3М-55 "Онікс" з 470, які були, і 6 тис. 980 (87%) С-300 із 8 тис. ракет такого типу, які були.

Ці дані були наведені до ракетної атаки 23 листопада, під час якої росіяни вдарили по українцях 67 крилатими ракетами повітряного “Х-101/Х-555” і морського базування “Калібр”. 

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