"Слуги народу" зібрались інспектувати роботу "пунктів незламності" в Києві

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що його колеги інспектуватимуть роботу так званих пунктів незламності в Києві.

У Телеграм він повідомив, що кияни жаліилися на невідповідність інформації про роботу таких центрів обігірів.

За словами Арахамії, за вихідні планується "провести повну актуалізацію даних, паралельно вирішувати проблеми з обладнанням, логістикою та функціонуванням локацій".

Депутати збираються перевірити всі 530 локацій.

Учора президент Володимир Зеленський у зверненні заявив, що "профанацію з київськими Пунктами Незламності ніхто й нікому не пробачить".

Київська міська військова адміністрація вчора повідомляла про отримання скарги від киян щодо відсутності електроенергії на одному з пунктів незламності. Голова військової адміністрації Сергій Попко виїхав на місце, після чого повідомив, що електропостачання запустили.

Пункти незламності розгорнуті у звʼязку з відключеннями електроенергії, перебоями з водопостачанням і опаленням, які відбулися внаслідок російських обстрілів.