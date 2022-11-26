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"Слуги народу" зібрались інспектувати роботу "пунктів незламності" в Києві

За вихідні хочуть перевірити всі 530 локацій. 

"Слуги народу" зібрались інспектувати роботу "пунктів незламності" в Києві
Фото: Пресслужба КМДА

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що його колеги інспектуватимуть роботу так званих пунктів незламності в Києві. 

У Телеграм він повідомив, що кияни жаліилися на невідповідність інформації про роботу таких центрів обігірів.

За словами Арахамії, за вихідні планується "провести повну актуалізацію даних, паралельно вирішувати проблеми з обладнанням, логістикою та функціонуванням локацій".

Депутати збираються перевірити всі 530 локацій. 

Учора президент Володимир Зеленський у зверненні заявив, що "профанацію з київськими Пунктами Незламності ніхто й нікому не пробачить".

Київська міська військова адміністрація вчора повідомляла про отримання скарги від киян щодо відсутності електроенергії на одному з пунктів незламності. Голова військової адміністрації Сергій Попко виїхав на місце, після чого повідомив, що електропостачання запустили.

Пункти незламності розгорнуті у звʼязку з відключеннями електроенергії, перебоями з водопостачанням і опаленням, які відбулися внаслідок російських обстрілів.

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