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Київ розгорнув понад 400 пунктів обігріву

Більшість із них – у школах та інших соціальних закладах. 

Київ розгорнув понад 400 пунктів обігріву
Фото: kyivcity.gov.ua

Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву. Вони працюватимуть щодня, туди можна прийти, коли вдома немає електропостачання і опалення. 

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко

"Більшість із них облаштовані в школах та інших установах соціальної сфери міста. Якщо в вашому будинку немає електропостачання більше доби, ви зможете прийти в пункт обігріву, щоб підзарядити гаджети чи ліхтарики, випити чаю, дізнатися інформацію, де поблизу знаходяться бювети, де відчинені магазини та аптеки", – заявив він. 

За словами Кличка, місто намагається облаштувати в кожному такому пункті Інтернет. 

Нагадаємо, станом на ранок 50% Києва залишалися без електропостачання. Опалення було в третини мешканців. 

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