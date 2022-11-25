Київ розгорнув понад 400 пунктів обігріву

Більшість із них – у школах та інших соціальних закладах.

Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву. Вони працюватимуть щодня, туди можна прийти, коли вдома немає електропостачання і опалення.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Більшість із них облаштовані в школах та інших установах соціальної сфери міста. Якщо в вашому будинку немає електропостачання більше доби, ви зможете прийти в пункт обігріву, щоб підзарядити гаджети чи ліхтарики, випити чаю, дізнатися інформацію, де поблизу знаходяться бювети, де відчинені магазини та аптеки", – заявив він.

За словами Кличка, місто намагається облаштувати в кожному такому пункті Інтернет.

Нагадаємо, станом на ранок 50% Києва залишалися без електропостачання. Опалення було в третини мешканців.