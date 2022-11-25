Зеленський підтримав пропозицію обмеження ціни на нафту з Росії на рівні $30 за барель

Президент Володимир Зеленський закликав повністю усунути залежність Європи від російських енергоресурсів. У зверненні до учасників міжнародного симпозіуму "Європейська ідея" він наголосив, що цьогоріч ми побачили Європу, до якої ми всі йшли – ми побачили Європу в діях.

Не лише в прагненні до справедливості, а й у захисті справедливості. Побачили Європу не тільки таку, яка маніфестує певні цінності, а й таку, яка здатна перемагати на основі своїх цінностей.

"Цьогоріч лінія фронту в Україні стала лінією боротьби Європи за себе. Минуло 274 дні, і очевидно, що антиєвропейська агресія Росії зазнає провалу, а європейська свобода буде гарантована. Росія ще поки вдається до різних форм терору. Росії ще поки вистачає ракет і артилерії, щоб кожного дня вбивати людей і провокувати нові труднощі для України та всієї Європи. Але немає й не буде того, на що російський імперіалізм завжди робив ключову ставку і що врешті приводило Європу до поразок. Немає розколів між європейцями. І зберігати таку реальність у Європі – наша з вами робота номер один", – наголосив він.

Президент зазначив, що цьогоріч Європа нарешті здійснює енергетичне роззброєння Росії. Залежність континенту від російських енергоресурсів почала зменшуватися.

"А має повністю зникнути. І один із ключових інструментів – це обмеження російських заробітків від експорту ресурсів. У Європі та у світі вже почали говорити про запровадження прайскепів, тобто про примусове обмеження ціни російської нафти. І звучать слова про рівень нібито в 60 чи 70 доларів. Безперечно, такі слова – це піддавки. Більше схоже на намагання щось зобразити, а не щось зробити. І я вдячний нашим польським і балтійським колегам за їхні пропозиції – цілком слушні. Обмеження ціни на рівні до 30 доларів за барель видається більш слушною пропозицією, і я дякую, що така пропозиція пролунала й захищається. Зараз час, щоб забезпечити й таке досягнення Європи", – підкреслив президент.

Зеленський додав, що так само швидко, як Україна здобула кандидатство на членство в Євросоюз, мають розпочатися переговори щодо вступу.

"Я не сумніваюся, що з часом ми реалізуємо українську формулу миру. Тобто зупинимо російську агресію й демонтуємо загрози, які вона принесла Україні, усій Європі та світу. Але вже треба показати нашу життєздатність, усю енергійність Європи.Так само, як лінія фронту в Україні стала лінією боротьби Європи за себе, відбудова України має стати для Європи реконструкцією себе. Це найбільший економічний і гуманітарний проект наших із вами поколінь. Найбільші можливості для економічного розвитку європейських країн. Найбільші можливості для європейських компаній і найбільший поштовх для європейського виробництва", – вважає президент.

Нагадаємо, поки що європейським країнам не вдалося домовитися про рівень обмеження цін на російську нафту. Виконавчий орган ЄС запропонував рівень 65 доларів за барель, який Польща та країни Балтії відхилили як надто щедрий для Москви. Греція і Мальта не хочуть опускати ціни нижче 70.

До прикладу, в вересні російська нафта марки Urals торгувалася по $65 за барель. Тобто навіть дешевше, ніж деякі країни пропонують встановити стелю.