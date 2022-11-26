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В Україні за минулу добу росіяни вбили двох цивільних

15 цивільних українців поранені.

В Україні за минулу добу росіяни вбили двох цивільних
Фото: Краматорська міська рада у Telegram

В Україні внаслідок російської збройної агресії за минулу добу, 25 листопада, загинули двоє мирних жителів, ще 15 дістали поранення.

Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив у Телеграмі з посиланням на дані обласних військових адміністрацій.

Зокрема, у Донецькій області четверо людей були поранені, у Харківській – одна. У Херсонській області загинули двоє людей, 10 були поранені.

Нагадаємо, що у Харківській області окупанти протягом доби завдавали ракетних та артилерійських ударів по прикордонних районах області. Уночі і зранку в Донецькій області були обстріли Авдіївки та населених пунктів Очеретинської громади. У Херсонській області ворог не перестає цілодобово накривати вогнем деокуповані населені пункти області.

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