До України прибув премʼєр Польщі Моравецький

Фото: Канцлерія премʼєра Матеуш Моравецький у Києві вшанував памʼять жертв Голодомору

До України з офіційним візитом прибув премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький . Він взяв участь у вшануванні памʼяті жертв Голодомору.

Про це повідомили в твіттері Канцелярії премʼєра.

"Премʼєр-міністр Матеуш Моравецький у Києві поклав символічний букет до памʼятника жертвам Великого голоду. Великий голод був в Україні в 1932-33 роках і є результатом злочинної політики Радянського Союзу", – йдеться у повідомленні.

Фото: Канцелярія премʼєра

Голова польського уряду також ознайомився з виставокою розбитої Силами оборони ворожої техніки.

Попередній візит польский премʼєр здійснював до Києва в вересні. Голова уряду Польщі разом із колегами з Чехії та Словенії першими серед закордонних лідерів відвідали українську столицю після початку повномасштабного вторгнення. Вони були в Києві 15 березня, в той час, коли російські війська ще не були вибиті з Київської області.