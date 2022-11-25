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Українці за кордоном вийдуть на акцію з закликом визнати Голодомор геноцидом

Перемога України й покарання винних важливі для всього світу.

В суботу, 26 листопада, українці за підтримки спільноти KLYCH та інших проукраїнських організацій за кордоном вийдуть на вулиці в різних куточках світу, щоб нагадати світу, що Росія чинить злочини вже багато років поспіль та закликати країни визнати Голодомор геноцидом.

Про це повідомили організатори акцій.

Наразі Голодомор 1932–1933 визнали геноцидом українців парламенти 17 держав-учасниць Організації Об’єднаних Націй зі 193.

І тоді, і тепер Росія розвернула масштабні дезінформаційні та пропагандистські кампанії для підготовки російської аудиторії до скоєння чи схвалення звірств, а також приховування злочинів. 

І тоді, й нині Росія розраховує на атмосферу байдужості на заході, силу страху перед своєю міццю та намагається створити паралельну штучну інформаційну реальність, далеку від дійсності.

Перемога України й покарання винних важливі не тільки для нашої країни, вони важливі для всього світу.

Зі списком акцій можна ознайомитись за посиланням:

ТГ https://t.me/uaklych/42

ФБ https://cutt.ly/e1pt0Co

Увесь світ має розуміти, що Росія була й залишається злочинцем, для якого геноцид — прийнятний інструмент для досягнення власних цілей.

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