Парламент Молдови засудив Голодомор 1932-1933 років

Комуністи за декларацію не голосували.

Сьогодні, 24 листопада, депутати парламента Молдови ухвалили декларацію про засудження Голодомору 1932-1933 років. За декларацію проголосували 54 депутати.

Про це повідомляє видання Newsmaker.

“Великий голод (Голодомор) в Україні був наслідком запланованих заходів із навмисним наміром фізично винищити опонентів комуністичного режиму та став ключовим інструментом політики масової колективізації та поневолення тих часів. У результаті близько 22,4 мільйона людей були ізольовані в зоні масового голоду”, - йдеться в тексті декларації.

Автори декларації нагадали, що у 2003 році 64 країни ООН ухвалили спільну декларацію про засудження Голодомору.

Депутатів від опозиції в залі засідань не було, фракція Блоку комуністів та соціалістів залишила засідання.

На початку засідання депутат-комуніст Олег Рейдман запропонував виключити питання щодо прийняття декларації з порядку денного. На його думку, у парламента є більш нагальні питання, до того ж “світова історична наука ще не виявила єдиних узвичаєних причин такого страшного явища, як голод”.

Втім, його пропозиція не набрала потрібної кількості голосів.

Після ухвалення декларації депутати оголосили хвилину мовчання на згадку про жертв Голодомору та жертв нинішньої війни в Україні.

Нагадаємо, верхня палата парламенту Ірландії - Шенад Ерен - визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.