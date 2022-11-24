Пропозицію Польщі передати комплекси Patriot безпосередньо в Україну необхідно обговорити з НАТО, - Ламбрехт

На думку міністерки оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, прохання Польщі надіслати комплекси Patriot безпосередньо в Україну необхідно обговорювати з НАТО.

Про це повідомляє CNN.

Ламбрехт повідомила, що Німеччина запропонувала Польщі системи Patriot, оскільки вони є частиною інтегрованої протиповітряної оборони НАТО.

“Пропозиції, які відхиляються від цього, потрібно зараз обговорити з НАТО та нашими союзниками”, - наголосила Ламбрехт.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що звернувся до Німеччини з проханням передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot.