Очільниця Єврокомісії прокоментувала дев’ятий пакет санкцій проти Росії: "Працюємо на повну швидкість"

Євросоюз має намір запровадити дев’ятий пакет санкцій проти Росії у відповідь на її нещодавні атаки на Україну.

Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає "Польське радіо".

"І ми, Європейський Союз, підтримуємо їх у цей важкий час - стільки, скільки потрібно. Ми наполегливо працюємо, щоби завдати Росії удару в чутливе місце, щоби ще більше посилити свою здатність вести війну в Україні. Сьогодні я можу оголосити, що ми на повну швидкість працюємо над дев’ятим пакетом санкцій. І я впевнена, що разом із G7 та іншими важливими партнерами ми швидко встановимо глобальне обмеження ціни на російську нафту", - сказала фон дер Ляєн.

"Жінки, чоловіки та діти мерзнуть у темряві через навмисну та варварську атаку Путіна на цивільну інфраструктуру країни. Єдина мета - тероризувати мирне населення", - наголосила очільниця Єврокомісії.

Нагадаємо, напередодні Єврокомісія офіційно надала пропозиції по граничній ціні на газ.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Євросоюз ухвалити дев'ятий пакет санкцій проти Росії та зробити його максимально потужним.