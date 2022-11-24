​Виконком Одеської міськради з другої спроби погодився знести пам'ятник Катерині

На ранковому засіданні це рішення прийняти не змогли.

Виконком Одеської міськради з другої спроби дав згоду на знесення пам'ятника Катерині II.

Таке рішення було ухвалено на повторному засіданні комітету, яке відбулося сьогодні ввечері, повідомляє "Думська".

За проголосували 10 членів виконкому.

На ранковому засіданні це рішення прийняти не змогли: утрималися Григорій Трипульський та Артур Аміров.

Мер Одеси Геннадій Труханов пояснив це так: "Вони помилково порахували, що це рішення вже включено до порядку денного, і тому не голосували. Потім вони попросили переголосувати".

Нагадаємо, 5 листопада Одеська міська рада повідомила про завершення голосування, на якому більшість містян підтримали демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси". Після цьог комунальники звели довкола пам'ятника паркан висотою сім метрів, щоб заховати його від містян, які вимагають демонтажу скульптури та обливають її червоною фарбою.

Раніше в інтерв'ю LB.ua Труханов розповів, що питання щодо пам’ятника російській імператриці Катерині II у центрі Одеси буде вирішено цивілізованим способом. Він також додав, що у 1873 році на місці пам’ятника Катерині був один із найбільших і найкрасивіших фонтанів у місті.

У вересні Одеська міськрада не підтримала демонтаж пам’ятника Катерині II.