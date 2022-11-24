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Зеленський звернувся до ОБСЄ з приводу Росії

"Чому, зокрема, держава-терорист навіть через дев'ять місяців своїх безперервних злочинів і досі залишається одним із членів вашої Парламентської асамблеї?"

Зеленський звернувся до ОБСЄ з приводу Росії
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський дорікнув ОБСЄ через її позицію стосовно Росії.

Про це Президент України заявив під час звернення до Парламентської асамблеї організації.

"Сьогодні рівно дев'ять місяців від того дня, коли Росія розпочала злочинну й неспровоковану повномасштабну війну проти України.

Ми бачимо, як на різних міжнародних майданчиках шукають і знаходять необхідні рішення, щоб допомогти зупинити російський терор, максимально ізолювати державу-терориста та знайти вихід із жорстоких глобальних криз, створених Росією.

Але чому серед цих майданчиків досі немає ОБСЄ? Чому, зокрема, держава-терорист навіть через дев'ять місяців своїх безперервних злочинів і досі залишається одним із членів вашої Парламентської асамблеї?" – сказав Зеленський.

Щоб зупинити перелік місяців війни та почати відлік років миру, він закликав організацію, використати всі національні й міжнародні можливості для тиску на державу-терориста.

"Будьте у цьому лідерами – і будете лідерами руху до миру", – резюмував повідомлення президент.

Нагадаємо, на початку липня через позицію Росії ОБСЄ ініціювала заходи щодо закриття Офісу координатора проєктів в Україні.

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