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Генштаб опублікував звернення до білорусів: Росія готує теракт на АЕС "Астравец"

Росіяни намагаються ще більше втягнути Білорусь у війну. 

Генштаб опублікував звернення до білорусів: Росія готує теракт на АЕС "Астравец"
Фото: kremlin.ru

Спецслужби Росії готують провокації на території Білорусі. Цілями терактів можуть бути обʼєкти критичної інфраструктури, зокрема атомна електростанція "Астравец".

Про це йдеться у зверненні Генерального штабу ЗСУ до народу Білорусі. Військові підкреслили, що наші країни памʼятають страшні наслідки аварії на ЧАЕС 1986 року, а сьогодні Росія дозволяє собі шантажувати весь світ загрозою використання ядерних обʼєктів та технологій. 

"Керівництву Росію плювати на життя російських громадян, тим більше – життя білорусів та українців. Їхні методи не є новими: терор, залякування, операції під чужим прапором. Все це використовується з єдиною метою: втягнути Білорусь у війну з Україною. Кровʼю і ненавистю розділити наші народи. Але чи потрібна російська загарбницька війна самій Білорусі? Відповідь очевидна: не потрібна", – йдеться у повідомленні.

Генштаб наголосив, що життя і безпека білорусів – у їхніх руках. Генштаб ЗСУ закликав білорусів вимагати від керівництва неухильного дотримання статті 18 Конституції Білорусі, згідно з якою Білорусь виключає воєнну агресію зі своєю території відносно інших держав. Ця стаття частково вже була порушена, але Білорусь можуть втягнути в війну ще більше. 

Громадянам Білорусі порадили слідкувати за переміщенням підозрілих осіб, особливо біля інфраструктурних обʼєктів, і звертатися до правоохоронців. У разі відсутності реакції – інформувати світову спільноту всіма можливими способами.

Генштаб заявив, що Україна, попри обстріли та наступ російської окупаційної армії з Білорусі, не вважає цю країну і народ ворогом. Україна не збирається проводити жодних агресивних дій на території Білорусі. Це – офіційна позиція України.

ГУР Міноборони України ще 20 листопада попередило, що на території Білорусі російські спецслужби планують ряд терористичних актів на об’єктах критичної інфраструктури. "Інциденти" також хочуть провести на території, яка межує з ЄС та Україною.

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