У Запорізькій області окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру, в Луганській захисники відбили атаки ворога

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Чернігівщини, Сумщині, Житомирщині та Київщині. Триває відновлення електро- та водопостачання. Працюють пункти незламності.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Значкове, Чарівне, Малинівка, Щербаки, Шевченко, Залізничне, Степове, Малі Щербаки, Дорожнянка, Щербаки, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Шевченково, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське. Про це йдеться у повідомленні від ОВА станом на ранок. В області надійшло 14 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів окупантами. Детальна ініормація щодо наслідків уточнюється.

У Дніпропетровській області знову обстрілювали Нікопольський район. Ударили з важкої артилерії по Марганецькій громаді. Люди цілі. Триває обстеження територій. Деталі обстрілів з’ясовуються.

У Харківській області протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти фронтових районів області: Куп‘янський, Ізюмський, Чугуївський, Харківський. Двоє загиблих та пʼятеро поранених внаслідок вчорашніх ранкових обстрілів у Куп’янську.

У Луганській області на Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни обороняються та цинічно обстрілюють з танків, мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Макіївка, Новоселівське, Стельмахівка, Білогорівка та Площанка. Усі атаки ворога відбиті. Лікарні окупованої частини знов переповнені пораненими росіянами.

У Донецькій області вночі був щільний обстріл Мар'їнки та населених пунктів громади. Активні бойові дії поблизу Бахмута, Вугледара, Авдіївки, Красногорівки. Електропостачання на території області відновлено. За минулу добу на Донеччині: двоє мирних загиблих, троє поранених.

У Херсонській області російські окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти. За інформацією ЗСУ, ворог задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Антонівка, Берислав, Білозерка, Дудчани, Дніпровське, Качкарівка, Новоолександрівка, Понятівка, Станіслав, Токарівка, Широка Балка, та Херсон. Через ворожі обстріли, вночі 23 листопада, в обласній лікарні від поранень помер 13-річний хлопчик. Також поранень зазнали ще дві дитини: один хлопчик залишився без руки, інший дістав поранення живота. У Херсоні загинув чоловік віком 73 роки.Триває відновлення звільненої частини. Нині в області відновлено 57 базових та три пересувні станції мобільного зв’язку. Область працює над відновленням електропостачання. Надходить гуманітарна допомога.

Нагадаємо, учора вдень Росія влаштувала чергову масовану атаку на обʼєкти цивільної інфраструктури в Україні. Загинули мирні люди, відбулися масштабні перебої з електро- і водопостачанням.