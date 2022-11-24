"Росія терором прагне досягти того, що не змогла досягти на полі бою – знищення України". Про що говорили країни на Радбезі ООН

Представники членів Радбезу засудили російські удари по мирних українцях, і тільки кремлівський посол Небензя звинуватив в війні Захід.

На скликаному на вимогу України засіданні Ради безпеки Організації Обʼєднаних Націй представники багатьох країн виступили з закликом припинити терористичні удари по цивільних українцях.

Представник Великої Британії Джеймс Карюкі заявив, що Росія терором і вбивствами намагається досягти того, чого не змогла досягти на полі бою – повного підкорення або знищення України. Текст виступів представників членів ООН опубліковано Управлінням ООН з гуманітарних питань.

Російська Федерація повинна дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом, сказав Карюкі, зазначивши, що Президент України представив комплексний план переговорного припинення війни.

Першими вирішальними кроками для Російської Федерації є припинення односторонньої агресії та відновлення суверенітету та територіальної цілісності України відповідно до її зобов’язань за Статутом Організації Об'єднаних Націй. Він додав, що Сполучене Королівство надасть нову техніку протиповітряної оборони та посилить гуманітарну підтримку для України перед зимою.

Бразилія на засіданні висловила засудження ударів по цивільних цілях. Роналдо Коста Філо заявив, що удари по енергетичній і транспортній інфраструктурі "є невиправданими і порушують міжнародне право". Представник Бразилії закликав "сторони" припинити бойові дії.

Нікола де Рівʼєр від Франції засудив удари по цивільних цілях і наголосив, що кожного разу, коли Україна досягає військової перемоги, росіяни бʼють по важливій інфраструктурі. Він назвав ці удари неприпустимими. Франція продовжуватиме підтримувати Україну, в тому числі шляхом організації міжнародної конференції 13 грудня для створення механізму координації міжнародної допомоги для українського народу.

Мона Юуль від Норвегії підтвердила непохитну підтримку України. Вона зазначила, що останні хвилі російських нападів демонструють повне ігорування Росією страждань мільйонів людей. Вона підкреслила, що ці атаки не служать військовим цілям, а спрямовані на терор українців, що є ознакою воєнних злочинів. Винні мають бути притягнені до відповідальності.

Представник Албанії підкреслив, що Російська Федерація здійснює воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні. Це підтвердила знакова резолюція Європарламенту, яка визнала Російську Федерацію державою-спонсором тероризму і як державу, яка "використовує засоби тероризму", сказав він. Причина і корінь лежать винятково в агресії Російської Федерації, зазначив він, знову закликавши цю країну зупинитися і зайнятися дипломатією.

Представник Кенії, приєднавшись до інших делегацій, сказав: "Ми не можемо переоцінити необхідність захисту цивільних осіб та цивільної інфраструктури від атак". Відзначаючи продовження Чорноморської зернової ініціативи та угоди щодо забезпечення безперешкодного експорту російського продовольства та добрив, він сказав, що необхідно забезпечити безперешкодні поставки до країн, які потребують, особливо до африканських.

Представниця ОАЕ наголосила на необхідності захистити цивільних людей і інфраструктуру та висловила стурбованість через новий обстріл ЗАЕС.

Індія висловила жаль через використання вбивств мирних і руйнування цивільної інфраструктури як зброї війни. Представниця країни засудила застосування репресивного насильства проти мирних людей і націлення на цивільні обʼєкти.

Представник Китаю Ген Шуан закликав до діалогу.

"У конфлікті та війні немає переможця, а діалог і переговори – єдиний шлях вперед", – вважає він.

Китай знову закликав зацікавлені сторони проявляти стриманість, уникати дій, які загострюють протистояння. Представник КНР вважає, що міжнародне співтовариство має зосередитися на допомозі Україні у відновленні її пошкодженої енергетичної інфраструктури, забезпеченні постраждалому населенню, задоволенні основних потреб біженців і переміщених осіб, а також на допомозі людям належним чином переселитися та пережити цю зиму. Він закликав усі зацікавлені сторони діяти з обережності, докладати всіх зусиль для забезпечення безпеки ядерних установок та уникнення техногенних ядерних аварій. За його словами, Китай також привітав домовленості, досягнуті сторонами щодо розширення Чорноморської зернової ініціативи.

З закликом захистити мирних українців також виступили представники Кенії, Габону, Мексики, Ірландії, США, Румунії, Молдови.

Представник Росії при ООН Небензя традиційно звинуватив Захід у війні, яку проти українців розвʼязала Росія.

Нагадаємо, учора президент Володимир Зеленський доручив представнику України в ООН Сергію Кислиці скликати термінове засідання Ради безпеки ООН через нову російську атаку на критичну інфраструктуру. Внаслідок ударів велика частина країни опинилася без електропостачання, а російські ракети знову поцілили в будинки мирні мешканців, що призвело до жертв.

Зеленський на засіданні Радбезу заявив, що ми чекаємо жорсткої реакції світу на сьогоднішній російський терор. Ми чекаємо реакції партнерів. Ми чекаємо реакції друзів – не просто спостерігачів. Ми чекаємо реакції всіх тих, хто справді визнає Статут ООН.

До масованої ракетної атаки Росія вночі і вранці 23 листопада били по інших цивільних обʼєктах, зокрема пологовому відділені у Вільнянську. Внаслідок удару загинула дитина, яка щойно народилася. Матір і лікарі були поранені.