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ЗСУ знищили ракетний комплекс С-300, з якого окупанти вбили немовля під Запоріжжям

Місте дислокації наші бійці виявили у день обстрілу, 23 листопада.

ЗСУ знищили ракетний комплекс С-300, з якого окупанти вбили немовля під Запоріжжям
Фото: ukrinform.ua

Збройні сили України знищили ракетний комплекс С-300, з якого 23 листопада росіяни влучили у пологовий будинок у Вільнянську Запорізької області і вбили новонародженого хлопчика.

Про це повідомив мер Мілетополя Іван Федоров.

Того ж дня наші сили спротиву оперативно знайшли місце дислокації смертоносної зброї ворога.

“23 листопада близько 13:40 у селі Зелений Яр наші бійці ліквідували ворожий ракетний комплекс С300”, – зазначив Федоров.

Очевидці почули спочатку два потужні вибухи, потім третій ще потужніший - спрацювала детонація.

“Окупанти запанікували – розпочали обшуки, виводили мешканців з домівок, перевіряли телефони. Було чутно автоматні черги. Проте наші бійці вкотре довели – ми не пробачимо ворога. Все рашистське буде ліквідоване”, – додав міський голова.

Нагадаємо, вночі 25 листопада ворог обстріляв передмістя Запоріжжя. На цей раз ракети влучили поруч з лікарнею. 

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