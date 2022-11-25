ЗСУ знищили ракетний комплекс С-300, з якого окупанти вбили немовля під Запоріжжям

Місте дислокації наші бійці виявили у день обстрілу, 23 листопада.

Збройні сили України знищили ракетний комплекс С-300, з якого 23 листопада росіяни влучили у пологовий будинок у Вільнянську Запорізької області і вбили новонародженого хлопчика.

Про це повідомив мер Мілетополя Іван Федоров.

Того ж дня наші сили спротиву оперативно знайшли місце дислокації смертоносної зброї ворога.

“23 листопада близько 13:40 у селі Зелений Яр наші бійці ліквідували ворожий ракетний комплекс С300”, – зазначив Федоров.

Очевидці почули спочатку два потужні вибухи, потім третій ще потужніший - спрацювала детонація.

“Окупанти запанікували – розпочали обшуки, виводили мешканців з домівок, перевіряли телефони. Було чутно автоматні черги. Проте наші бійці вкотре довели – ми не пробачимо ворога. Все рашистське буде ліквідоване”, – додав міський голова.

Нагадаємо, вночі 25 листопада ворог обстріляв передмістя Запоріжжя. На цей раз ракети влучили поруч з лікарнею.