Поліція реєструвала по 165 воєнних злочинів за добу, – Клименко

За 9 місяців розпочато 45 190 кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ та їх пособниками.

З 9 місяців поліцейські опрацювали понад шість мільйонів звернень від громадян.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

За цей час поліцейські зареєстрували близько 237 тис. злочинів. У майже 114 тис. кримінальних правопорушень особам повідомлено про підозру.

Крім того, розпочато 45 190 кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ та їх пособниками. Так, лише поліція реєструвала по 165 воєнних злочинів за добу.

Серед цієї кількості злочинів – більше 2 тис. кримінальних проваджень відкрито за колабораційну діяльність. 347 особам оголошено про підозру, 206 обвинувальних актів передано в суди.

Також Ігор Клименко повідомив, що поліцейські задокументували більше 58 тис. майнових злочинів, з яких понад 56 тис. – крадіжки. Майже 14 тис. підозрюваних осіб у вчиненні цих злочинах встановлено.

Нагадаємо, в Україні до несення служби додатково залучено 3000 піших патрулів, а кількість автопатрулів збільшено вдвічі.