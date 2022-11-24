Увесь сьогоднішній день тривають відновлювальні роботи – поступово повертаємо електрику, тепло, водопостачання та зв’язок. Станом на вечір у 15 областях ще є проблеми з водою.

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Найскладніше – Київська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Львівська, Полтавська та Харківська області. Але разом із подачею електрики на критичну інфраструктуру даємо й водопостачання та тепло. Ситуація з електрикою залишається складною майже в усіх регіонах. Але все ж потроху відходимо від блекауту – щогодини повертаємо живлення новим і новим споживачам”, - повідомив президент.

Він додав, що найважче поки в столиці та 15 областях: Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька. Проблеми є також і в інших регіонах.

“Енергетики, комунальники, бізнес – усі виконують свою частину роботи, щоб знову дати світло. Це справді загальнонаціональне завдання – Україна й у цьому працює максимально об’єднано. Дякую ДСНС і всій нашій системі обласних адміністрацій за швидке розгортання мережі Пунктів Незламності. Загалом станом на зараз запущено 4362 пункти в більшості регіонів”, - розповів президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що це не остаточна цифра – мережа зростатиме відповідно до того, як пункти будуть забезпечуватися генераторами та зв’язком.

“Будь ласка, якщо у вашому місті понад 12 годин немає електрики або тепла, скористайтеся допомогою наших Пунктів Незламності. Також допомогу нададуть в усіх відділках поліції, на обʼєктах ДСНС. Будь ласка, якщо ви знаєте одиноких або літніх людей, яким потрібно допомогти, обов’язково допоможіть їм у цих умовах”, - закликав українців Зеленський.

Президент України розповів, що дуже важливу ініціативу розпочали партнери України у Європейському Союзі. Європарламент разом із мережею європейських міст започаткували програму “Генератори надії”. Це дасть нам змогу використати можливості горизонтальної співпраці у Європі – з містами, з бізнесами – й забезпечити Україну необхідним зараз енергообладнанням.

“Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Питання енергетики та зв’язку проаналізували дуже детально. І щодо захисту енергосистеми від нових російських ударів, і відновлювальні роботи, і щодо постачання техніки та залучення фахівців. Окрема увага – системі зв’язку. Хоч би що планували терористи, маємо зберегти зв’язок. Росія хоче, щоб українці не просто опинилися без світла й тепла... Терористи хочуть ізолювати нас одне від одного й зробити так, щоб ми не відчували одне одного. Тому це фундаментальне питання”, - наголосив Верховний головнокомандувач.

Володимир Зеленський анонсував додаткові рішення щодо цього питання.

“Звичайно, дуже уважно й детально розглянули на Ставці ситуацію на передовій. Як би не було складно, на всіх напрямках тримаємо ключові рубежі. Наші хлопці хоробро обороняються. І є напрямки, на яких готуємо просування вперед. Фіксуємо, як окупанти намагаються перекидати додаткові сили. Робимо все, щоб “відмінусувати” ці їхні сили. Майже щогодини я отримую повідомлення про удари окупантів по Херсону та інших громадах області. Такий терор почався одразу після того, як російська армія була змушена втекти з Херсонщини. Це помста тих, хто програв”, - підкреслив президент.

Він наголосив, що росіяни воювати не вміють. Єдине, що поки можуть, – це тероризувати. Або енергетичний терор, або артилерійський, або ракетний – ось це і все, до чого деградувала Росія за теперішніх її керівників. Тільки звільнення нашої землі й надійні гарантії безпеки для України можуть захистити наш народ від будь-яких російських ескалацій.

“Звернувся сьогодні до Парламентської асамблеї ОБСЄ – зараз асамблея працює в Польщі. Закликав провести реформу цієї Організації, щоб вона нарешті могла допомогти відновити безпеку у Європі. У Парламентській асамблеї ОБСЄ діє такий принцип ухвалення рішень, що треба погоджувати рішення довгі місяці й переконувати абсолютно всіх, навіть щоб позбавити прав делегацію держави-терориста. Так точно не має бути. Під час такої війни, під час такого терору рішення проти держави-винуватця мають ухвалюватися миттєво. Сподіваюся, що члени ОБСЄ дослухаються до українського заклику”,- зауважив президент.

Володимир Зеленський говорив сьогодні з президентом Ізраїлю, поінформував його про наслідки російського енергетичного терору, про потреби нашої держави у зв’язку із цим. Також обговорили українські ініціативи з подолання продовольчої кризи, створеної Росією. Зеленський запросив Ізраїль приєднатися до нашого гуманітарного проекту Grain from Ukraine.

“І, до речі, ми вже маємо конкретні домовленості з різними країнами, різними лідерами, як зробити цю нашу ініціативу з постачання продовольства найбіднішим країнам справді глобальною. Невдовзі представимо всі деталі”, - пообіцяв голова держави.

Президент додав, що сьогодні вдалося звільнити ще 50 українських воїнів із російського полону. Двоє офіцерів, 48 рядових і сержантів. 15 із них були захоплені в полон ще у Київській області, на території ЧАЕС. Семеро були захоплені на Зміїному.

“І ми зробимо абсолютно все можливе й неможливе, щоб повернути кожного українця й кожну українку, яких досі утримують окупанти. Я дякую всім, хто підтримує Україну в цей надзвичайно складний час! Дякую кожному й кожній, хто воює й працює заради нашої держави!

Ми з вами витримали дев’ять місяців повномасштабної війни, і Росія так і не знайшла способу нас зламати. І не знайде. Маємо так триматись і надалі, як зараз! У єдності й допомагаючи одне одному”, - підсумував президент України.

Як раніше повідомлялось, Україна пропонує ухвалити резолюцію про засудження енергетичного терору.