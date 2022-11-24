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Перший блок Хмельницької АЕС під'єднаний до єдиної електромережі України

Українська енергосистема оговтується від атак росіян.

Перший блок Хмельницької АЕС під'єднаний до єдиної електромережі України
Хмельницька АЕС
Фото: energoatom.com.ua

Перший енергоблок Хмельницької АЕС під'єднали до єдиної електомережі України.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Він додав, що сьогодні вдень було відключено електроенергію у 1171 населених пунктах Хмельницької області. 

При цьому без електропостачання залишилось 469 тис. споживачів, що складає 80% від споживачів Хмільниччини. 

Нагадаємо, на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС 23 листопада спрацював аварійний захист через зниження частоти в енергосистемі. У результаті всі енергоблоки були автоматично відключені.

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