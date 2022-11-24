Перший блок Хмельницької АЕС під'єднаний до єдиної електромережі України

Перший енергоблок Хмельницької АЕС під'єднали до єдиної електомережі України.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Він додав, що сьогодні вдень було відключено електроенергію у 1171 населених пунктах Хмельницької області.

При цьому без електропостачання залишилось 469 тис. споживачів, що складає 80% від споживачів Хмільниччини.

Нагадаємо, на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС 23 листопада спрацював аварійний захист через зниження частоти в енергосистемі. У результаті всі енергоблоки були автоматично відключені.