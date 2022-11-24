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Зв'язок в Україні поступово відновлюється, - Мінцифри

Найкраща ситуація - у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях.

Зв'язок в Україні поступово відновлюється, - Мінцифри
Ілюстративне фото
Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України

Зв'язок в Україні поступово відновлюється. Найкраща ситуація з роботою базових станцій - у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"У Херсонській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях досі маємо труднощі. Енергетики працюють без упину, щоб скоріше відновити електроенергію. Разом з нею поступово повертається і зв‘язок. Телеком-компанії точково продовжують працювати на генераторах, десятки з яких ми передали раніше", - написав у Telegram голова Мінцифри Михайло Федоров.

Він подякував кожному оператору та енергетику за роботу.

Нагадаємо, вчора через атаку Росії були знеструмлені всі АЕС та більшість теплових і гідроелектростанцій.

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