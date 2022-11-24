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На Київщині будують фортифікаційні споруди, - Міноборони

"Робота триває. Будь-які спроби противника захопити столицю – приречені!".

На Київщині будують фортифікаційні споруди, - Міноборони
фортифікаційні споруди, Київщина
Фото: Міноборони,

У Київській області  будують фортифікаційні споруди для захисту від російських загарбників.

Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства оборони.

"Тривають роботи з нарощування фортифікаційного обладнання районів та рубежів оборони міста Київ та Київської області за допомогою довготривалих вогневих споруд. Нарощення укріплень здійснюється на основних шляхах імовірного висування противника з урахуванням досвіду початку вторгнення", - йдеться в повідомленні.

Так, на взводних та ротних опорних пунктах обладнуються місця для укриття та проживання особового складу та встановлюються довготривалі вогневі споруди для ведення оборонного бою. Загальна вага однієї такої споруди – близько 30 тонн. Вона складається з кількох елементів, відлитих із спеціального армованого бетону.

"Така конструкція сприяє ефективному нанесенню противнику вогневого ураження та безпеці особового складу під час виконання бойових завдань. Робота триває. Будь-які спроби противника захопити столицю – приречені!", - наголосили в Міноборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до 15 000 силовиків Білорусі готові воювати проти України. РФ продовжує вживати заходів для подальшого ведення війни. Росіяни відновлюють військову техніку, накопичують боєприпаси та паливно-мастильні матеріали, готують мобілізованих для перекидання на фронт.

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