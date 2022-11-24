Представники України і РФ мали перемовини в ОАЕ щодо масштабного звільнення полонених і відновлення експорту аміаку, – ЗМІ

За даними агентства, перемовини були спрямовані на усунення перешкод, що залишаються в межах Зернової ініціативи.

Представники України і Росії минулого тижня зустрічалися в ОАЕ для обговорення звільнення військовополонених. Цей обмін може бути повʼязаний з дозволом росіянам відновити ескпорт добрив до Азії та Африки через трубопровід, що пролягає через Україну, пише Reuters із посиланням на трьох співрозмовників, знайомих з деталями переговорів.

Джерела агентства стверджують, що медіатором у перемовинах була Арабська держава Перської затоки, а представники ООН не брали в них участі.

За їхніми словами, перемовини були спрямовані на усунення перешкод, що залишаються в межах Зернової ініціативи, та полегшення глобального дефіциту продовольства шляхом розблокування українського та російського експорту.

За даними агентства, делегації України та Росії прибули до ОАЕ 17 листопада. На перемовинах йшлося нібито про масштабний обмін полоненими в обмін на дозвіл росіянам експортувати аміак, з якого виробляють добрива. Reuters не знає, чи вдалося досягти прогресу в цих переговорах.

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що звільнення українських полонених "є частиною переговорів щодо відкриття російького експорту аміаку". Однак він додав, що йому невідомо, чи зустріч в ОАЕ відбувалася.

До 24 лютого Росія експортувала аміак через трубопровід "Тольятті - Одеса" у Чорному морі. Він побудований в 1981 році. Аміак доставлявся до Одеської області, а звідти відправлявся міжнародним покупцям. Трубопровід закрили, коли росіяни вчинили повномасштабне вторгнення.

Експорт добрив із Росії не підпадає під санкції, але Москва жалілася, що фактично не спроможна його здійснювати. 15 листопада російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що генеральний секретар ООН нібито передав йому гарантії від США та ЄС щодо відновлення експорту добрив.

Учора в Росії почали активніше говорити про розблокування добрив, зокрема про доручення Путіна попросити розблокувати ті, що заблоковані в деяких європейських портах.