Лавров стверджує, що ООН передала йому гарантії ЄС і США на відновлення експорту й добрив з Росії

Він заявив, що цю інформацію йому передав Гутерреш.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров, який очолює російську делегацію на саміті G20, заявив, що ООН передала йому гарантії з боку США і Євросоюзу стосовно відновлення експорту зерна і добрив із Росії. Відповідну заяву він озвучив журналістам на полях саміту, пишуть The Guardian і Reuters.

Лавров на полях G20 мав зустріч із генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Міністр стверджує, що той повідомив про письмові обіцянки Штатів і ЄС усунути перешкоди для експорту російського зерна і добрив на світові ринки.

Експорт зерна і добрив з Росії не заборонений санкціями, але Москва скаржилася, що не може вивозити їх на продаж, оскільки обмежувальні заходи націлені на її порти, фінанси та страхування суден.

У жовтні, коли Росія односторонньо вирішила вийти з зернової угоди, завдяки якій відбувається експорт агроподукції з України, Кремль натякав, що теж бажає експортувати зерно. Зерновий коридор, яким збіжжя експортують з українських портів, діє лише до середини листопада, тож незабаром сторони – Україна, Туреччина, ООН і Росія – мають досягти згоди стосовно продовження його дії. Україна готова продовжувати експорт і пропонує збільшити кількість своїх портів з трьох до пʼяти.