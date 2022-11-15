Завершення війни в Україні – найкращий шлях до відновлення світової економіки, – Шольц

Канцлер Німеччини виступив на саміті харчової та енергетичної безпеки в межах саміту G20.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає завершення розвʼязаної Росією війни в Україні найкращим шляхом до відновлення глобальної економіки. Таку заяву на сесії з харчової та енергетичної безпеки саміту G20 на Балі цитує Reuters.

"Насамперед, я хотів би ще раз чітко заявити, що найефективнішим способом отримати відновлення світової економіки є припинення війни Росії проти України", – наголосив він.

Нагадаємо, що директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва перелічила на саміті G20 три напрямки, які змінять перспективи світової економіки. Це усунення барʼєрів щодо їжі та добрив, ліквідація боргів, інвестиції у стійкість.

За даними журналістів, підсумкове комюніке, яке учасники саміту мають підписати за його результатами, містить формулювання: "визнаючи, що G20 не є форумом для вирішення питань безпеки, ми визнаємо, що проблеми безпеки можуть мати значні наслідки для світової економіки".

Драфт документу, уривки якого оприлюднив Bloomberg, зазначає: "Більшість членів рішуче засудили війну в Україні та наголосили, що вона спричиняє величезну людську боротьбу та посилює нинішню вразливість міжнародної фінансової системи". Документ стосується "війни в Україні", але не "війни Росії в Україні", і є компромісом у формулюванні, покликаним змусити якомога більше лідерів G20 підписати його.