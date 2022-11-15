​Африканці не повинні вмирати за хворі імперіалістичні амбіції Путіна, – МЗС України

Студент із Замбії, який був засуджений в РФ на 9 років, загинув на війні з Україною.

МЗС України закликало африканські держави вимагали від Росії не примушувати їхніх громадян воювати проти України.

Про це повідомив у Twitter очільник МЗС України Олег Ніколенко.

“Путін відправляє африканських громадян, ув‘язнених в Росії, на війну в Україні. Загинув колишній студент із Замбії. Закликаємо Африканський Союз та всі африканські держави вимагати від Росії припинити примушувати їхніх громадян воювати”, – зазначив Ніколенко.

Він наголосив, що “африканці не мають вмирати за хворі імперіалістичні амбіції Путіна”.

Putin is sending African citizens imprisoned in Russia to the war in Ukraine. A former Zambian student was killed. We call on African Union and all African states to demand that Russia stop press ganging their nationals. Africans shouldn’t die for Putin’s sick imperial ambitions. pic.twitter.com/CopTP6OEy1 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 15, 2022

Нагадаємо, 23-річний студент із Замбії Лемехані Натан Ньіренда, який був засуджений в Росії, загинув на війні з Україною. Його тіло перебуває в Ростові-на-Дону і незабаром буде відправлене на батьківщину. МЗС Замбії вимагає від росіян пояснити, як засуджений у РФ громадянин Замбії опинився на війні в Україні, де згодом загинув.