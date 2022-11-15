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​Африканці не повинні вмирати за хворі імперіалістичні амбіції Путіна, – МЗС України

Студент із Замбії, який був засуджений в РФ на 9 років, загинув на війні з Україною.

​Африканці не повинні вмирати за хворі імперіалістичні амбіції Путіна, – МЗС України
речник МЗС України Олег Ніколенко
Фото: Пресслужба МЗСУ

МЗС України закликало африканські держави вимагали від Росії не примушувати їхніх громадян воювати проти України.

Про це повідомив у Twitter очільник МЗС України Олег Ніколенко.

“Путін відправляє африканських громадян, ув‘язнених в Росії, на війну в Україні. Загинув колишній студент із Замбії. Закликаємо Африканський Союз та всі африканські держави вимагати від Росії припинити примушувати їхніх громадян воювати”, – зазначив Ніколенко.

Він наголосив, що “африканці не мають вмирати за хворі імперіалістичні амбіції Путіна”.

 

Нагадаємо, 23-річний студент із Замбії Лемехані Натан Ньіренда, який був засуджений в Росії, загинув на війні з Україною. Його тіло перебуває в Ростові-на-Дону і незабаром буде відправлене на батьківщину. МЗС Замбії вимагає від росіян пояснити, як засуджений у РФ громадянин Замбії опинився на війні в Україні, де згодом загинув.

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