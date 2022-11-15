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Замбія вимагає у РФ пояснити, як її засуджений громадянин загинув на війні в Україні

У квітні 2020 року його засудили до дев’яти з половиною років позбавлення волі у Росії.

Замбія вимагає у РФ пояснити, як її засуджений громадянин загинув на війні в Україні

МЗС африканської країни Замбія вимагає від росіян пояснити, як засуджений у Росії громадянин Замбії опинився на війні в Україні, де згодом загинув.

Про це пише Радіо Свобода.

Відомо, що загиблий – 23-річний студент Лемехані Натан Ньіренда вивчав проєктування ядерних установок у Московському інженерно-фізичному інституті. У квітні 2020 року його засудили до дев’яти з половиною років позбавлення волі у Росії.

“У зв’язку з цим вкрай сумним розвитком подій уряд Замбії вимагає від російської влади терміново надати інформацію про обставини, за яких замбійський громадянин, який відбував тюремний термін у Москві, міг бути завербований на війну в Україні і після цього загинув”, – йдеться у заяві очільника МЗС Замбії Стенлі Какубо.

За його даними, тіло громадянина Замбії перебуває в Ростові-на-Дону і незабаром буде відправлене на батьківщину.Вербуванням ув’язнених, за даними ЗМІ, у Росії з літа займається “ПВК Вагнера” Євгена Пригожина, а з вересня – і Міністерство оборони Росії. Засудженим обіцяють помилування та грошові виплати.

На початку листопада президент РФ Володимир Путін підписав закон, що дозволяє мобілізувати на війну проти України осіб із незнятою або непогашеною судимістю за тяжкі злочини.

Нагадаємо, у Росії оголосили про завершення часткової мобілізації, але у військкоматах продовжили формувати так звані "добробати".

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