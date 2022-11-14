Головне за день. Понеділок, 14 листопада

Резолюція Генасамблеї ООН, Зеленський в Херсоні, відновлення залізничного сполучення з Миколаєвом. Яким запам’ятається 264-й день повномасштабної війни.

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій закликала Росію понести відповідальність за порушення міжнародного права в Україні та відшкодувати завдані збитки.

За це рішення проголосувало 94 країни. 73 утримались, а 14 виступили проти. Зокрема, це Білорусь, Центральноафриканська республіка, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Російська Федерація, Сирія та Зімбабве.

Резолюції Генеральної Асамблеї не мають юридичної сили, але мають серйозну політичну вагу.

У Міністерстві юстиції пояснили, як резолюція Генасамблеї ООН про репарації для України допоможе працювати із арештованими активами Росії.

Держави, де є арештовані росактиви, уже можуть працювати над відповідним компенсаційним механізмом, йдеться в дописі заступниці міністра юстиції Ірини Мудрої у Facebook.

"Країни, в яких є заарештовані активи РФ, мають тепер юридично обґрунтоване рішення та зможуть перейти від дискусій до дій щодо старту роботи міжнародного компенсаційного механізму. Україна запропонує їм скласти міжнародний Договір із притягнення РФ до відповідальності та відшкодування завданих агресією РФ збитків", - пояснила Мудра.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що минулої доби Авіація Сил оборони України завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Воїни ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, а також 7 районів зосередження живої сили та ОВТ окупантів.

Російські окупанти завдали 2 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 14 листопада – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський відвідав звільнений від російських окупантів Херсон.

"Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни", – сказав Зеленський військовим.

Він також подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти Росії.

Фоторепортаж із Херсона — в нашій новині.

За участі президента Володимира Зеленського над Херсоном у понеділок, 14 листопада, офіційно підняли український прапор.

Укрзалізниця вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії відновлює пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом.

Перший поїзд до Миколаєва вирушив сьогодні з Києва о 22.00.

"Поїзд №121/122 Київ — Миколаїв курсуватиме по парних числах зі столиці та по непарних — з Миколаєва. Зі столиці він вирушатиме о 22.14 та прибуватиме до Миколаєва о 07.15. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 22.09 та прибуватиме до Києва о 06.55. Квитки вже можна придбати в касах, у застосунку або чат-ботах Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні.

За словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишіна, у найближчі декілька днів буде відновлено залізничне сполучення з Херсоном.

Детальніше – в новині.

Українські та іноземні журналісти і медійні організації вимагають від влади повернути акредитацію медійникам, які висвітлювали події у звільненому від російської окупації Херсоні.

Про це йдеться у заяві, адресованій президенту Володимиру Зеленському, головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному та міністру оборони України Олексію Рєзнікову.

Крім того, журналісти вимагають провести внутрішнє розслідування "непрофесійної роботи комунікаційного відділу ОК Південь і загалом комунікаційного сектору Міністерства оборони України, і прийняти відповідні кадрові рішення".

Що передувало появі заяви — в нашій новині.

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