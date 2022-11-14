Медіарух вимагає повернути акредитацію журналістам, які висвітлювали події в Херсоні

Українські та іноземні журналісти і медійні організації вимагають від влади повернути акредитацію медійникам, які висвітлювали події у звільненому від російської окупації Херсоні.

Про це йдеться у заяві, яка адресована президенту Володимиру Зеленському, головнокомандуючому Збройних сил України Валерію Залужному та міністру оборони України Олексію Рєзнікову.

Крім того, журналісти вимагають провести внутрішнє розслідування "непрофесійної роботи комунікаційного відділу ОК Південь і загалом комунікаційного сектору Міністерства оборони України, і прийняти відповідні кадрові рішення".

"Прибрати зайву і недієву бюрократію, зокрема, непотрібні документи й узгодження, впроваджені Об’єднаним координаційним пресцентром Сил оборони півдня. В журналістів вже є акредитація МО, яка є офіційним дозволом на роботу. Додаткові документи і дозволи, які до того ж застосовуються непрофесійно і вибірково, ускладнюють роботу журналістів і негативно відбиваються на висвітленні найважливіших подій в Україні для української і світової аудиторії", –йдеться у заяві.

Заяву підтримали: Медіарух; Центр прав людини ZMINA, Texty.org.ua.

Нагадаємо, наразі стало відомо, що військові позбавили кількох журналістів акредитації на роботу в зоні бойових дій через порушення ними встановлених владою правил роботи. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ 13 листопада.

Зазначалося, що "деякі представники ЗМІ, ігноруючи наявні заборони та застереження, без погодження здійснювали «інформаційну діяльність у місті Херсон ще до завершення стабілізаційних заходів".

У Генштабі не назвали конкретних медіа та журналістів яких позбавили акредитації, але повідомлялося, що дозвіл на роботу скасували щонайменше шістьом журналістам знімальних груп, у тому числі CNN і SkyNews. Це підтвердила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. У репортажах цих ЗМІ було показано, зокрема, як жителі Херсона радісно вітають перших українських військових, які увійшли до міста. Водночас журналісти прибули туди до офіційного дозволу, хоча на звільнених територіях спершу мають проводити стабілізаційні заходи.