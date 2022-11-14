Головне за ніч. Понеділок, 14 листопада

Відбиті атаки противника на Донбасі, ворожий обстріл Дніпропетровщини, пожежі на Харківщині.

Сирени повітряної тривоги цієї ночі лунали переважно в східних і південних областях.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Курдюмівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.

Ворог не припиняє обстрілів населених пунктів та позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Загалом минулої доби противник завдав чотирьох ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 14 листопада – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби Збройні сили України знищили ще 510 російських окупантів. Загалом ворог вже втратив близько 81 370 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Нагадаємо, раніше в Чорнобаївці під Херсоном ЗСУ знищили російську станцію радіолокації "Підліт". Цю новітню РЛС почали постачати армії РФ у 2015 році.

У ніч на понеділок російські окупанти обстріляли Нікопольський районі Дніпропетровщини понад 60 снарядами із "Градів" та важкої артилерії. За попередніми даними, люди не постраждали.

У Марганці пошкоджено лінію електропередачі, що живить насосну станцію водоканалу. 45 тисяч родин у самому Марганці та навколишніх селищах і селах лишилися без води.

Збройні сили України звільнили від російських окупантів дванадцять населених пунктів Луганської області.

"Білогорівка перебуває під постійними обстрілами та атаками армії РФ. У наших артилеристів є далекобійна зброя, що дозволяє вирішувати питання в тилу ворога, – це дуже полегшує ситуацію на лінії фронту", – повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"У Луганську виникла «бавовна». На території області щоденно точаться важкі бої. Росіяни відкривають щільний вогонь по нещодавно звільнених від них селах, тому намагаємося проводити евакуацію звідти. На шляху ЗСУ на Луганщині дуже багато «вагнерівців» та частково мобілізованих росіян", – додав голова ОВА.

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону Держслужби з надзвичайних ситуацій здійснили 25 оперативних виїздів, 14 з яких на ліквідацію пожеж. Дві пожежі були пов'язані із веденням бойових дій.

"Приблизно з 23:00 до 00:00 Шевченківська громада зазнала артилерійських обстрілів з боку ворога. Зафіксовано не менше чотирьох влучань в інфраструктурні об'єкти та житловий багатоквартирний будинок. Сталося дві пожежі. В одному з випадків горів клас у навчальному закладі на площі 50 кв. м. В іншому – котельня на площі 3 кв.м.", - йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

Також рятувальники виїжджали на перевірку на місце влучення ворожих ракет в Індустріальному районі Харкова. Пожеж не виявлено.

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